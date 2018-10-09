Минобороны закрыло разработку казанского тяжелого беспилотника «Альтаир» — СМИ

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Министерство обороны приняло решение прекратить разработку самого большого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир», которой занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова.



При этом разработка может возобновиться на другом предприятии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, и два собеседника в оборонной промышленности.

Отмечается, что конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) ОКБ им. М. П. Симонова выиграло еще в 2011 году, и на его разработку с тех пор ушло более 3 млрд рублей.

По словам источника, созданный по «Альтаиру» задел не пропадет — это сейчас единственный летающий беспилотник класса HALE в России.

Ранее в сети появилось видео полета тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир».