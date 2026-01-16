Небензя: США нагнетают напряженность вокруг Ирана

Постоянный представитель России при ООН также заявил о солидарности России с народом Ирана и призвал американскую сторону прекратить выступать в роли мирового судьи

Фото: Артем Дергунов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности с критикой политики США в отношении Ирана. По его словам, американская сторона намеренно нагнетает напряженность и разжигает истерию вокруг исламской республики, заявляя о готовящейся помощи протестующим.



Российский дипломат подчеркнул, что враждебные внешние силы пытаются использовать текущую ситуацию в Иране для свержения существующего режима. Небензя охарактеризовал риторику Вашингтона как крайне опасную и безответственную. Вместе с тем Дональд Трамп объявил о введении 25‑процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Такая новая инициатива способна расчистить для России дорогу на иранский рынок, вытеснив оттуда конкурентов из Китая и Турции, сообщили эксперты «Реального времени». Подробнее — в материале.



В своем выступлении постпред России отметил, что происходящие в Иране события являются очередным примером применения методов цветных революций. По его словам, США и их союзники используют внутренние проблемы иранского народа, возникшие по вине Запада, для дестабилизации обстановки в стране.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Небензя также заявил о солидарности России с народом Ирана и призвал американскую сторону прекратить выступать в роли мирового судьи и остановить свои эскалационные действия.

Что на самом деле происходит в Иране: в беспорядках виноваты внешние игроки или экономическая ситуация в регионе, почему горят мечети и будет ли Иран светским, какие шансы у наследника шаха вернуть в республику монархию и о чем говорят тегеранские таксисты — размышляет в разговоре с «Реальным временем» иранист, доцент Института классического Востока и античности факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Максим Алонцев.

Наталья Жирнова