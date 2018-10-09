Первый канал запретил водителю Ушаковой комментировать инцидент с Кокориным и Мамаевым другим СМИ

Первый канал запретил водителю Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку комментировать избиение, в котором подозревают футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, другим СМИ.



При попытке взять комментарий у Соловчука журналисты услышали резкий отказ. Водитель и сотрудница Первого канала, которая брала у него интервью, сослались на «запрет».

«Я подам в суд, если увижу видеозапись со мной», — заявил Соловчук.



По информации News.ru, сотрудники Первого канала навестили пострадавшего в неположенные часы, тем самым нарушили общий распорядок больницы.

Напомним, что накануне Кокорин и Мамаев участвовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Перед этим Мамаев и Кокорин избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. СМИ сообщили о задержании футболистов.