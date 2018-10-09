Валерий Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции России

В российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений», сказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», — заявил Зорькин в интервью «Российской газете».

Недостатки Конституции, по мнению Зорькина, есть и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и субъектами, сказал глава КС. Однако подобные недостатки можно исправить «путем точечных изменений», считает председатель Конституционного суда.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что президент России Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы и досрочных выборов главы государства.

