ГАИ: на дорогах Казани никто не пострадал и не погиб за сутки 15 января
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения
За прошедшие сутки на дорогах Казани не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими. Госавтоинспекция сообщает о стабильной ситуации на городских магистралях.
По данным ведомства, за сутки поступило 171 сообщение о ДТП. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 2 водителя, не имевших права управления транспортным средством.
В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены 4 казанца.
Напомним, что в 2025 году с автомобильных трасс М-7 и М-12 в систему экстренного реагирования ГЛОНАСС 112 поступило 910 обращений. Большинство сигналов было связано с дорожно-транспортными происшествиями.
