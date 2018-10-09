Минниханов отчитал Фаттахова за детские лагеря
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отчитал министра молодежи РТ Дамира Фаттахова во время презентации разработанного в рамках МАРШа проекта детского оздоровительного лагеря имени Губина в Бугульме.
«Вы сделайте то, что я поручил. Мы готовим программу трехлетнюю. Где это? Где ваша программа? Я вам поручил по Арску, где? Чем ты занимаешься? Тебе было дано конкретное поручение — это и это сделать», — заявил Минниханов Фаттахову.
«Не обижайтесь, я конкретные вещи говорю нашему министру», — обратился президент РТ уже к авторам проекта.
По словам Минниханова, он давал поручение продумать, как за короткое время возможно привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не подготовить отдельные проекты.
«Я немного эмоционально высказался, потому что со следующего года нужно запустить трехлетнюю программу. Она не готова», — цитирует Минниханова корреспондент «Реального времени».
Напомним, что в начале сентября Минниханов поручил Министерству по делам молодежи РТ сформировать программу капремонта детских лагерей. Тогда президент РТ отметил, что текущий формат реализации программы капремонта не позволяет обеспечить комплексное обновление лагерей.ОбществоВласть Татарстан
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