Минниханов отчитал Фаттахова за детские лагеря

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отчитал министра молодежи РТ Дамира Фаттахова во время презентации разработанного в рамках МАРШа проекта детского оздоровительного лагеря имени Губина в Бугульме.

«Вы сделайте то, что я поручил. Мы готовим программу трехлетнюю. Где это? Где ваша программа? Я вам поручил по Арску, где? Чем ты занимаешься? Тебе было дано конкретное поручение — это и это сделать», — заявил Минниханов Фаттахову.



«Не обижайтесь, я конкретные вещи говорю нашему министру», — обратился президент РТ уже к авторам проекта.



По словам Минниханова, он давал поручение продумать, как за короткое время возможно привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не подготовить отдельные проекты.



«Я немного эмоционально высказался, потому что со следующего года нужно запустить трехлетнюю программу. Она не готова», — цитирует Минниханова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в начале сентября Минниханов поручил Министерству по делам молодежи РТ сформировать программу капремонта детских лагерей. Тогда президент РТ отметил, что текущий формат реализации программы капремонта не позволяет обеспечить комплексное обновление лагерей.