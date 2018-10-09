В Татарстане завели уголовное дело на подрядчика «Салават купере» за невыплату зарплаты

В Татарстане вновь разгорается скандал вокруг «Салават купере». Теперь уголовное дело возбудили по факту невыплаты зарплаты рабочим «Барсэлитстрой+» — подрядчика строительства в «Салават купере».

Претензии предъявили к директору компании Завдяту Камалову. Он, по словам рабочих, «ходит, улыбается, а платить не собирается». Прораб компании Марат Сибгатов, который также обратился в Следственный комитет с заявлением, сообщил, что работодатель задолжал ему порядка 400 тыс. рублей.

Отметим, что мужчина трудоустроен официально и по сей день работает в «Барсэлитстрой+». По его словам, работодатель только обещает, а заработанные деньги не платит.

Подробнее о недовольстве сотрудников и претензиях жильцов «Салават купере» читайте в материале «Реального времени».