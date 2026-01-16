Духовное управление мусульман в Казахстане планирует внедрить в религиозную сферу ИИ-приложение

По словам верховного муфтия Казахстана Наурызбая Хаджи Таганулы, новое приложение будет предоставлять мгновенные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) анонсировало запуск проекта в сфере религиозного просвещения. В 2026 году планируется внедрение мобильного приложения Imam Ai, работающего на базе искусственного интеллекта.

Инициатива создания приложения связана с объявлением 2026 года Годом цифровизации и ИИ в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей новогодней речи, подчеркнув важность внедрения передовых технологий во всех сферах жизни государства.

По словам верховного муфтия Казахстана Наурызбая Хаджи Таганулы, новое приложение будет предоставлять мгновенные ответы на религиозные вопросы, опираясь на достоверные источники. Проект направлен на удовлетворение современных потребностей верующих и снижение нагрузки на духовенство. Название приложения объединяет арабский термин, обозначающий духовного лидера, и английскую аббревиатуру AI (искусственный интеллект). Презентация программного продукта состоялась в ходе программного доклада в Астане, где присутствовали главные имамы регионов, члены религиозных советов и представители религиозной интеллигенции.

Наталья Жирнова