Итоги дня: брачный договор Мусиных, выбор татарского языка в качестве родного и снятая футболка Карадениза

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 30 июля.

ООО «Аида и Д» подало в Арбитражный суд РТ заявление с требованием признать недействительным брачный договор Роберта Мусина с его супругой Лидией. Источники «Реального времени» в правоохранительных органах предполагают, что таким образом фирма пытается добраться до имущества жены экс-банкира.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов рассказал, что 69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного. Он также отметил, что поддержал законопроект о родных языках, потому что не мог изменить его по-другому. По его словам, те решения, которых удалось достигнуть, на данном этапе вполне приемлемы.

Главой межрегионального управления Росимущества в РТ и Ульяновской области стал Альберт Хайрутдинов. Приказ о его назначении подписал министр экономического развития России Максим Орешкин 24 июля.

Кроме того, сегодня состоялось назначение помощника министра по делам молодежи Республики Татарстан. Им стала бывший руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова.

На «Казань Арене» сняли футболку с закрепленным номером Гекдениза Карадениза. В пресс-службе клуба пояснили, что это была разовая акция, приуроченная к его чествованию.

Правительство РФ сегодня продлило программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018—2020 годы. По ней в этом году будут реализованы свыше 45 тысяч автомобилей.

