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Прокуратура города взяла на контроль расследование ДТП со смертельным исходом

13:45, 30.04.2025
Прокуратура города взяла на контроль расследование ДТП со смертельным исходом
Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

Органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Ход и процессуальная законность расследования находятся под контролем прокуратуры города.

Подробности происшествия устанавливаются в ходе следственных действий.

Напомним, что сегодня в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.

Матвей Гавриков

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