Прокуратура города взяла на контроль расследование ДТП со смертельным исходом
Органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
Ход и процессуальная законность расследования находятся под контролем прокуратуры города.
Подробности происшествия устанавливаются в ходе следственных действий.
Напомним, что сегодня в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.
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