Цены на такси в России выросли на 11,5% за год

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость одного километра поездки в такси в марте 2025 года составила 45,03 рубля, что на 11,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.

По оценке аналитиков «Чек Индекса», средний чек за поездку в первые месяцы года достиг 624 рублей (+8% к прошлому году), в Москве — 841 рубль (+9%).

Эксперты связывают рост цен с увеличением операционных расходов таксопарков: от стоимости топлива до страховых взносов и сервисного обслуживания. Также сохраняется дефицит водителей — нехватка кадров отмечена у 78% перевозчиков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В числе возможных факторов дальнейшего роста цен — законодательная инициатива о переводе таксопарков на использование только российских автомобилей. Эксперты считают, что это может привести к новому удорожанию услуг.

Напомним, что за год предлагаемые таксистам зарплаты в Татарстане выросли на треть.

Матвей Гавриков