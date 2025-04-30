Цены на такси в России выросли на 11,5% за год
Средняя стоимость одного километра поездки в такси в марте 2025 года составила 45,03 рубля, что на 11,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.
По оценке аналитиков «Чек Индекса», средний чек за поездку в первые месяцы года достиг 624 рублей (+8% к прошлому году), в Москве — 841 рубль (+9%).
Эксперты связывают рост цен с увеличением операционных расходов таксопарков: от стоимости топлива до страховых взносов и сервисного обслуживания. Также сохраняется дефицит водителей — нехватка кадров отмечена у 78% перевозчиков.
В числе возможных факторов дальнейшего роста цен — законодательная инициатива о переводе таксопарков на использование только российских автомобилей. Эксперты считают, что это может привести к новому удорожанию услуг.
Напомним, что за год предлагаемые таксистам зарплаты в Татарстане выросли на треть.
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