В Челнах водитель без прав на скорости 100 км/ч устроил смертельное ДТП

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. В 2.55 ночи водитель автомобиля Ford Focus двигался по улице Моторной, не соблюдая правил дорожного движения, и на высокой скорости не справился с управлением. Он наехал на бордюрный камень, затем врезался в столб освещения и дорожный знак, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

По предварительным данным, машина двигалась со скоростью не менее 100 км/ч. В результате аварии погиб 14-летний пассажир, а двое других — 15 и 16 лет — получили травмы и были госпитализированы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выяснилось, что 16-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. Он признал свою вину и сейчас задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Прокуратура города контролирует ход расследования, чтобы установить все обстоятельства происшествия. В ближайшее время водителю могут избрать меру пресечения.

Анастасия Фартыгина