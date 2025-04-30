Пенсионерка из Казани потеряла 3,5 млн рублей из-за телефонного мошенничества

Фото: Михаил Захаров

В Казани 84-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Злоумышленники позвонили ей на домашний телефон, представившись сотрудниками сотовой компании. Они сообщили о необходимости продлить договор и попросили продиктовать коды из СМС-сообщений. Пенсионерка, не подозревая об обмане, выполнила их просьбу.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

После этого с ней связались так называемые представители силовых структур. Под предлогом необходимости декларирования сбережений они убедили женщину передать деньги курьеру.

В связи с инцидентом в полиции «Авиастроительный» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».



Анастасия Фартыгина