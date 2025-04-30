Visit Tatarstan выпустил путеводитель для отдыха на майские праздники
Редакция Visit Tatarstan подготовила специальный путеводитель для отдыха в Татарстане в период майских праздников.
Путеводитель содержит информацию о достопримечательностях Казани и других районов республики, афишу мероприятий, маршруты путешествий и особенности татарской кухни.
Материалы помогут туристам спланировать поездку, включая организационные вопросы и варианты досуга как в городе, так и на природе.
- Ресурс доступен на портале Visit Tatarstan и в мобильном приложении «Карта туриста Казани и Татарстана».
По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, проект способствует развитию туризма в регионе и информированию граждан в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Напомним, что заполняемость отелей Казани на праздничные дни с 1 по 4 мая составит около 100%.
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