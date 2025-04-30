Украинец признался в вербовке Киевом для теракта в ХМАО

Фото: Максим Платонов

Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео, на котором задержанный по делу о подготовке теракта в Ханты-Мансийском автономном округе заявил, что был завербован спецслужбами Украины в начале 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ФСБ, мужчина является гражданином России и Украины. Он прибыл на территорию РФ из Ивано-Франковской области Украины и признался, что получил задание от украинских спецслужб совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур.

Ранее стало известно о задержании и аресте нескольких граждан — жителей РФ, Белоруссии и Молдавии, подозреваемых в причастности к подготовке диверсионных действий в ХМАО. Их планировалось осуществить в отношении военнослужащего добровольческого батальона.

Матвей Гавриков