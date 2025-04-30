Российские войска освободили населенный пункт Новое в ДНР
Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике.
— В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики.
Накануне российские войска также освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области.
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