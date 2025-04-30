Казань обновила автопарк 30 новыми автобусами НЕФАЗ

В Казани вышли на маршруты №33, 35, 35а, 53 и 63 новые автобусы НЕФАЗ в количестве 30 единиц. Они пришли на смену старым автобусам, которые эксплуатировались более 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани

Новые автобусы оснащены двигателями стандарта «Евро-5», кондиционерами, USB-розетками, удобными сиденьями, а также камерами видеонаблюдения внутри и снаружи транспортного средства.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, в прошлом году при поддержке руководителя республики в город было поставлено 127 автобусов, а в этом году — ещё 30. По его словам, сегодня в Казани практически не осталось автобусов старше 10 лет, что делает городской автопарк одним из самых современных в стране.

Напомним, что до 2030 года в России планируют обновить 32 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта, преимущественно автобусов.

Матвей Гавриков