В Набережных Челнах подросток погиб в аварии на Ford Focus

Фото: предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

30 апреля 2025 года в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. 18-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, нарушил пункт 10.1 ПДД, не выбрав безопасную скорость движения.

Автомобиль наехал на бордюрный камень, столб освещения и дорожный знак, после чего съехал в кювет и опрокинулся. Транспортное средство загорелось.

В результате аварии пассажир 2007 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Водитель и двое других пассажиров (2008 и 2009 годов рождения) получили травмы.

На место происшествия выехала заместитель прокурора города Набережные Челны Диляра Гильманова. Прокуратура города организовала проверку и взяла ее ход под контроль.

Матвей Гавриков