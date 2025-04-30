В новых изданиях книг Исабель Альенде удаляют выражения, считающиеся оскорбительными

Речь идет о трилогии, которая началась с книги «Город бестий»

Фото: Реальное время

Писательница Исабель Альенде сообщила, что ее редактор пересматривает текст трилогии для подростков, чтобы убрать формулировки, которые сегодня могут восприниматься как оскорбительные. Об этом она рассказала в интервью Times. По словам писательницы, редактор уже внес правки в старые тексты, заменив выражения, которые более не считаются приемлемыми. Альенде подчеркнула, что то, что было допустимо в прошлом, сейчас может восприниматься иначе. Речь идет о трилогии, которая началась с книги «Город бестий», опубликованной в 2002 году.

В 2019 году Альенде подписала новый контракт с британским издательством Bloomsbury и американским Ballantine, входящим в группу Random House. Это не первый случай, когда тексты писательницы подвергаются редактированию или обсуждению в контексте исторической и культурной чувствительности. В 2009 году издатели предостерегали Альенде от описания восстания рабов на Гаити 1791 года в романе «Остров в глубинах моря», но она проигнорировала предупреждение. Тогда, как сообщила сама Альенде, жалоба поступила только от одного читателя. В интервью в ноябре прошлого года она заявила, что писатель имеет право говорить от лица любого героя, независимо от расы, роста или происхождения, и не обязан ограничиваться собственной «племенной» принадлежностью.

Редакции Ballantine, Bloomsbury и HarperCollins пока не прокомментировали ситуацию. Эксперты отмечают, что переиздания книг, особенно ориентированных на молодую аудиторию, все чаще проходят дополнительную редактуру, чтобы соответствовать изменившимся языковым и культурным нормам.

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Екатерина Петрова