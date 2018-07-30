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Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи РТ

17:11, 30.07.2018
Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи РТ
Фото: скриншот kzn.ru

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова назначена помощником министра по делам молодежи Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На новом месте Саетова будет заниматься информационным развитием молодежной политики и реализацией медиапроектов для молодежи. Кроме того, она будет курировать работу пресс-службы ведомства, говорится в сообщении.

О том, что Алсу Саетова перейдет на работу в Минмолодежи сообщили сегодня на деловом понедельнике в мэрии города. Кто возглавит Дирекцию парков и скверов Казани вместо Саетовой, пока не известно.

На прошлой неделе в министерстве молодежи Татарстана официально назначили заместителей главы ведомства Дамира Фаттахова. Ими стали Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова.

ОбществоВласть Татарстан
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