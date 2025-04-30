Энергия Победы: как сетевики Казани приближали самый важный день

Подвиг казанских электроэнергетиков в годы войны и память, которая сохраняется в «Сетевой компании» сегодня

Фото: Реальное время

Ратный подвиг советского народа прославляется с первых дней Победы. Но со временем становится понятен и трудовой подвиг, который совершили миллионы жителей огромной страны, остававшиеся в тылу. Четыре года они неустанно трудились на то, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым и приблизить хоть на миг этот долгожданный день. «Реальное время» рассказывает о том, какой вклад в Победу внесли электроэнергетики советской Татарии, которые в годы войны совершили невозможное, наладив энергообеспечение огромного количества эвакуированных сюда предприятий и организаций.

«Прошу подселить ко мне семью эвакуированных»

В сороковые годы Казанские электрические сети эксплуатировали 70 километров высоковольтных линий напряжением 35 кВ, 90 км воздушных и кабельных линий 6 кВ, две подстанции и 127 трансформаторных пунктов. Это стало результатом интенсивного развития.

Ведь с первых дней Великой Отечественной войны началась глубокая перестройка всего народного хозяйства страны: на восток эвакуировались предприятия со своим оборудованием, промышленность перестраивалась на военные рельсы и выпускала продукцию, необходимую на фронте. «Все для фронта, все для победы» — не лозунг, а реальность, в которой четыре года жила вся страна. Потребность в электроэнергии в военные годы кратно возросла, потому что Татария стала одним из крупнейших тыловых промышленных центров, приняв десятки предприятий с запада страны.

В первые месяцы войны в обкоме ВКП(б) ТАССР был образован специальный отдел по энергетике — вопрос обрел особенную важность, и отныне его продолжало держать в центре внимания руководство республики. Возглавил этот отдел И.П. Доронин. Над увеличением мощностей и повышением КПД работы электростанций помогали трудиться ученые из Академии наук СССР. В итоге к концу 1942 года мощности казанской энергосистемы выросли в 1,73 раза по сравнению с довоенным временем!

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Предприятия оборонного комплекса эвакуировались с запада страны в первую очередь — вместе с оборудованием и сотрудниками. Только население Казани выросло за первые полтора года войны с 401 до 515 тысяч человек. А всего в Татарию (Казань, Зеленодольск и Чистополь) приехали более 70 эвакуированных предприятий!

Размещались эвакуированные в семьях казанцев. Например, З.И. Фремдланд, который был в годы войны начальником релейной службы Казанских электрических сетей, вспоминал, что каждый сотрудник энергосетей писал заявление со стандартной формулой: «Прошу подселить ко мне семью эвакуированных». У самого Фремдланда в квартире жила семья энергетиков из Брянска. Но на всех площадей все равно не хватало: и для эвакуированных энергетиков из Харькова, Брянска, Киева быстро построили бараки…

Предприятия «оборонки», которые переезжали с запада в Татарию, экстренно размещали на всех доступных площадях. Задача стояла архисложная: надо было собрать разобранное тяжелое оборудование, запустить его и обеспечить электроэнергией. Работать приходилось вручную. Энергетикам не хватало теплой одежды, горячей пищи (и, как назло, зима 1941-го выдалась на редкость морозной). Но они стоически выполняли свою работу: разгружали эшелоны с оборудованием, принимали электротехнические механизмы, электроприборы и инструменты. Работать приходилось быстро: сроки проектирования сократили в 8 раз, а монтаж оборудования ускорили в 3 раза.

Все для фронта, все для победы

Точно так же, как теснились в своих квартирах казанские энергетики, принимая эвакуированных на своих площадях, теснились и станки на казанских предприятиях, освобождая место для вновь прибывшего оборудования. Например, на территории мехового комбината расположился эвакуированный завод имени Калинина. В цехах в Дербышках разместили оборудование Ленинградского оптико-механического завода. Кстати, первой ласточкой, первой крупной работой, обеспечившей пуск военного предприятия в Казани, стала именно подстанция «Дербышки». С этого завода казанские энергетики начали свою военную трудовую вахту.

Завод №230 в годы войны. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Объемы работ, которые выполнили энергетики Казани, были нечеловеческими. Например, сетевики помнили, как вводили на полную производственную мощность завод «Электроприбор», эвакуированный из Москвы и производивший приборы для авиации. Уже к осени 1942 года все было завершено: подготовлено 16 тысяч «квадратов» производственных площадей, проложено 600 погонных метров сетей водоснабжения и канализации, протянуто 5 км высоковольтной линии от ТЭЦ-1 до завода. А еще построили и сдали в эксплуатацию трансформаторную подстанцию мощностью 880 кВТ.

Чтобы обеспечить энергией Ленинградский металлический завод, на Казанской ТЭЦ-1 ввели в эксплуатацию третий турбогенератор мощностью 10 МВт. А Казанская ТЭЦ-2 была блок-станцией авиационного завода №22 (где собирали пикирующий бомбардировщик Пе-2) — и тут во время войны ввели в эксплуатацию второй турбогенератор на 25 МВт.

Но не только промышленность эвакуировалась в Казань. Столица Советской Татарии в те годы стала и столицей советской науки. Сюда переехали 33 научных учреждения, 1 650 ученых, 93 академика! Среди них были и знаменитые энергетики, авторы проекта ГОЭЛРО: Глеб Кржижановский, Клавдий Шенфер, Леонид Рамзин и другие. В том числе и благодаря им удалось увеличить мощности энергосистемы республики и разработать действующие проекты.

Общий вид распределительного котла, разработанного Рамзиным. 1943 год. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Женщины и дети ковали Победу, а жители Казани экономили электричество

Условия работы были очень тяжелые. Ни материалов, ни оборудования для электроэнергетиков в свободном доступе не было — все приходилось добывать в буквальном смысле слова. Не хватало распорных шайб и фарфоровых втулок для кабельных воронок, силикагельных фильтров на трансформаторах и пропитки для древесины… Жили чуть ли не натуральным хозяйством — но энергию предприятиям давали! Сильно выручала конная тяга, а монтажники самостоятельно изготавливали подъемники и другие важные приспособления.

Надо понимать, что электросетевое хозяйство в военные годы не располагало большими людскими ресурсами — ведь большая часть здоровых мужчин ушла на фронт. А значит, нечеловеческий объем работы падал на женские плечи. Ветеран КЭС Н.Я. Земсков вспоминал, как женщины заготавливали древесину для опор ЛЭП, зачищали стволы и устанавливали опоры на строительстве линий — через женские руки проходило в те годы до 2 000 кубометров древесины в год!

Группа работников СПС на монтаже, 1945 год. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Работали на победу и подростки: так, в 1943 году в электросети пришел 14-летний Борис Матвеев — он работал монтером и учился в вечерней школе. Впоследствии, уже после войны, он окончил электротехнический техникум, а позже стал старшим инженером КЭС. И таких примеров в военные годы было немало…

Женщинам и подросткам приходилось учиться прямо на производстве: они становились «энергетиками поневоле». Работали без выходных, по 12 часов в смену.

Приоритеты в военные годы были расставлены жестко: в первую очередь работоспособными должны были быть предприятия оборонного комплекса. Им и отдавали большую часть энергии. Электрификация городов и поселков приостановилась, а отпуск энергии горожанам был жестко лимитирован: максимум 5 кВт*ч на человека. В те годы появились и плакаты, призывавшие экономить электроэнергию: это было жизненно необходимо. В «Энергосбыте» была организована специальная инспекторская группа — она отвечала за просветительские мероприятия для населения. На приборы учета ставили ограничительные устройства, и к концу 1942 года в Советской Татарии было сэкономлено 10,5 млн кВт*ч.

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Подвиг казанских сетевиков

Электрические сети еще до войны работали на пределе своей пропускной способности. Приехавшие предприятия быстро исчерпали все резервы (которые и без того были невелики). И все четыре года казанские электросетевики строили новые сети: появилось еще 12 трансформаторных пунктов, 7,5 км кабельных и 5 км воздушных линий 6 кВ. Сильно возросло за годы войны число ЛЭП напряжением 35 кВ (именно от них питались предприятия оборонки):

1942 год — пустили в эксплуатацию 2-ю цепь ЛЭП «ТЭЦ №2 — подстанция «Заречье» протяженностью 5,16 км.

1943 год — пустили 2-ю цепь ЛЭП «ТЭЦ №2 — подстанция «Зеленый Дол» протяженностью почти 40 км.

1944 год — построили ЛЭП «ТЭЦ №1 — подстанция «Арское поле».

Развивались службы Казанских электросетей: в 1942 году организовали релейную службу, а в 1944-м — автотранспортную группу. Ведь строительство новых сетей требовало упорядочивания работы.

Кроме того, вдохновившись опытом уральских энергетиков, казанские специалисты проводили и работы под напряжением — энергоснабжение круглосуточно работающих оборонных предприятий должно было быть бесперебойным!



В итоге, если в 1940 году в Казани было 47,5 км кабельных линий напряжением 6—10 кВ, в 1945-м их стало 58,2 км. Протяженность воздушных линий за годы войны выросла с 40 до 43 км. Число трансформаторных пунктов за пять лет увеличилось с 92 до 153, а самих трансформаторов стало 184 вместо 127. Важным фактом стало и то, что к 1945 году была существенно снижена аварийность: аварий стало меньше в 2,3 раза, а случаев недоотпуска электроэнергии — в 7,5 раза.

С 1943 года на подстанциях 35 кВ (первой на ПС 35 кВ Заречье) начали применять автоматическое повторное включение и автоматический ввод резерва. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Все это стало настоящим трудовым подвигом казанских сетевиков. Ведь, работая в условиях чудовищного морального напряжения, под грузом серьезной ответственности, не всегда имея под рукой необходимые расходники, они добились того, что все предприятия ни на день не останавливались, да и город тоже не оставался без электричества.

А еще энергетикам нужно было разработать «план Б» на случай атаки с воздуха, обеспечить аварийный запас материалов и элементов конструкций для будущего ремонта, создать схемы резервного питания промпредприятий и их электроснабжения от автономных генераторов…

Лица победы

Можно долго перечислять тех, кто внес свой вклад в Победу, работая в энергосетях Казани. Во главе электросетей до 1944 года стоял П. Е. Бугаенко. Он запомнился тем, что в первый военный год оформлял на работу 12-13-летних подростков, чтобы обеспечить им калорийное питание, и таким образом спасал их жизни. На работу выходили женщины, и Бугаенко организовал прямо на предприятии ясли и детский сад, чтобы им было где оставить малышей. А чтобы прибавить хоть немного продуктов к скудному рациону своих сотрудников, организовал посадку овощей для питания работников КЭС.

С 1944 года КЭС руководил А.И. Назыров. Он славился своей интеллигентностью и скоростью принятия решений. Среди его трудовых подвигов — ликвидация последствий урагана 1945 года, когда за 10-15 минут в городе было повалено 78 опор электропередач! За считанные часы под руководством Назырова порядок был восстановлен.

В Казанских электросетях трудился с 1924 года Алексей Салмин. Старший мастер кабельного подрайона воспитал много опытных электромонтеров, подал много ценных предложений, обеспечивающих надежное выполнение ремонтных работ и безаварийность цеха. А нам известен прежде всего как писатель — автор трилогии «Буря на Волге» о трудной жизни простых волжан до революции и об их борьбе за советскую власть в годы гражданской войны.

Алексей Салмин с 1924 года трудился в электросетях, а нам известен как писатель-соцреалист. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Никто не забыт, ничто не забыто

Славный подвиг отцов и дедов не забывают в АО «Сетевая компания» и поныне. Например, работает в компании Дмитрий Юдин — начальник ПС 220 кВ Чистополь. Он входит в состав общественной организации «Отечество» и поискового движения «Россия». С 2008 года он ездит в поисковые экспедиции в Городищенский район Волгоградской области на территорию Орловского выступа. Здесь под Сталинградом сражались бойцы 120-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Татарии. И здесь пали многие из них — они так и не опознаны, их тела не найдены. Дмитрий Юдин и его товарищи по поисковому отряду возвращают память о павших.

Прошел в компании и конкурс «Герой моей семьи» — семьи и дети сотрудников «Сетевой компании» рассказали о своих славных предках, сделавших свой вклад в Победу. Эти простые, но сильные сочинения вызывают трепет. Например, 11-летний Ранель Латыпов, сын электромонтера Рамиля Латыпова, рассказывает о своем прадедушке Асадулле Зайнуллине, который ушел на фронт в 1941 году и погиб 21 августа 1943 года. А Камиль Каюмов, сын инженера БУЭС Лилии Каюмовой, рассказал о своем прадедушке Зайнулле Махмутове, который прошел всю войну, освобождал Берлин — и вернулся домой! Первое место в конкурсе заняла семья ведущего инженера Азнакаевской группы СРЗАИ Халиля Шаймарданова. Его дочери Лилия, Залина и Наиля рассказали о своем прапрадедушке Ахтяме Рахимове, который ушел на фронт летом 1942 года, а 16 января 1943 года погиб в боях в Ростовской области.

Но в компании помнят не только тех, кто был мобилизован или ушел на фронт добровольцем. Не только тех, кто отдал жизнь в боях за Родину. Важен и вклад в Победу тех, кто совершили трудовой подвиг здесь, в тылу. Путем нечеловеческих усилий, хитроумных решений, блестящих озарений они сделали так, что перегруженные, ветхие системы энергоснабжения Казани выдержали все испытания и из горнила военных лет вышли обновленными и усиленными.

