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Госавтоинспекция сообщила об ограничениях движения в Казани 4 мая

14:10, 30.04.2025
Госавтоинспекция сообщила об ограничениях движения в Казани 4 мая
Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Татарстана информирует о введении ограничений парковки и движения транспортных средств 4 мая 2025 года с 05.00 до 15.00 в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон — 2025».

Ограничения затронут многие улицы города, включая центральные магистрали:

  • Кремлевскую набережную;
  • ул. Московскую;
  • Кремлевскую дамбу;
  • мост «Миллениум» и другие важные участки дорожной сети.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофоров.

Напомним, что 30 апреля с 00.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено по улицам Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева. В эти дни состоится первый этап соревнований.

Матвей Гавриков

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