Госавтоинспекция сообщила об ограничениях движения в Казани 4 мая

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Татарстана информирует о введении ограничений парковки и движения транспортных средств 4 мая 2025 года с 05.00 до 15.00 в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон — 2025».

Ограничения затронут многие улицы города, включая центральные магистрали:

Кремлевскую набережную;

ул. Московскую;

Кремлевскую дамбу;

мост «Миллениум» и другие важные участки дорожной сети.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофоров.

Напомним, что 30 апреля с 00.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено по улицам Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева. В эти дни состоится первый этап соревнований.

Матвей Гавриков