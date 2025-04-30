Госавтоинспекция сообщила об ограничениях движения в Казани 4 мая
Госавтоинспекция Татарстана информирует о введении ограничений парковки и движения транспортных средств 4 мая 2025 года с 05.00 до 15.00 в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Казанский марафон — 2025».
Ограничения затронут многие улицы города, включая центральные магистрали:
- Кремлевскую набережную;
- ул. Московскую;
- Кремлевскую дамбу;
- мост «Миллениум» и другие важные участки дорожной сети.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналов светофоров.
Напомним, что 30 апреля с 00.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено по улицам Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева. В эти дни состоится первый этап соревнований.
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