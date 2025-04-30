В Татарстане мошенник подделал документы на земельный участок, нанеся ущерб муниципалитету

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по республике.

По данным следствия, в 2022 году он подготовил поддельные документы, которые подтверждали выделение земельного участка местной жительнице еще в 1998 году. Этот участок находился на территории Салмачинского сельсовета.

Реальное время / realnoevremya.ru

Женщина, используя эти фальшивые документы, зарегистрировала участок на себя и поставила его на кадастровый учет. В результате муниципалитет понес убытки на сумму более 1,9 млн рублей.

Суд уже избрал меру пресечения для обвиняемого — он будет находиться под стражей. Следственные действия продолжаются, чтобы выяснить все детали дела.

Анастасия Фартыгина