В Татарстане мошенник подделал документы на земельный участок, нанеся ущерб муниципалитету
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по республике.
По данным следствия, в 2022 году он подготовил поддельные документы, которые подтверждали выделение земельного участка местной жительнице еще в 1998 году. Этот участок находился на территории Салмачинского сельсовета.
Женщина, используя эти фальшивые документы, зарегистрировала участок на себя и поставила его на кадастровый учет. В результате муниципалитет понес убытки на сумму более 1,9 млн рублей.
Суд уже избрал меру пресечения для обвиняемого — он будет находиться под стражей. Следственные действия продолжаются, чтобы выяснить все детали дела.
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