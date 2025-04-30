В Татарстане в 2024 году оформлено более 1,7 тыс. разрешений на работу для мигрантов

Фото: Мария Зверева

По данным МВД Татарстана, в 2024 году иностранные граждане оформили около 1,7 тыс. разрешений на работу. Кроме того, за указанный период было оформлено 57 тыс. патентов, из которых действующими остаются 31,9 тыс.

Как сообщили РБК «Татарстан» в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты, трудовые договоры заключены с порядка 33,7 тыс. иностранных граждан.

Республика продолжает активно сотрудничать с рядом стран для привлечения квалифицированных кадров.

Наиболее тесное взаимодействие ведется с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Туркменистаном и Турцией. За последний год начата активная работа по привлечению специалистов из Китая и Индии.

Напомним, что в период с 13 по 18 мая 2025 года в Казани в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится ряд мероприятий, посвященных развитию международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг». В работе сессии примут участие представители Правительства РФ, Администрации президента, российских регионов, транспортных компаний, а также иностранные делегаты из Ирана, Турции, Пакистана, Бахрейна, Афганистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Катара, Узбекистана и Туркменистана.

Матвей Гавриков