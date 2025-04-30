«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса» за 35–40 млрд рублей

Фото: Луиза Игнатьева

Розничная сеть «Магнит» заключила соглашение о приобретении контрольного пакета сети «Азбука вкуса», включающего магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с ходом переговоров.

Сделка может составить от 35 до 40 млрд рублей. По данным собеседников, условия «Магнита» оказались более выгодными для владельцев сети, чем предложение «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Представители «Магнита» и «Азбуки вкуса» отказались от комментариев.

Интерес к сети ранее проявляли «Яндекс» и другие инвесторы, однако сделок не было. Эксперты оценивают стоимость бизнеса на уровне 3,5 EV/EBITDA, что соответствует текущим рыночным мультипликаторам крупных ретейлеров.

Напомним, что недавно федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку цен на основные продукты питания в 14 крупнейших сетях. ФАС направила запросы в сети, такие как «Пятерочка», «Ашан», «Дикси», «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Метро», «О'Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука Вкуса».

Матвей Гавриков