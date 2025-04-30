В ДУМ РТ озвучили время проведения праздничного намаза на Курбан-байрам
Духовное управление мусульман Татарстана определило порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в 2025 году. Праздник жертвоприношения выпадает на 6 июня.
В Казани праздничные мероприятия начнутся в 2.00 с рецитации Священного Куръана, которая продлится до 3.00. Далее идут:
- 3.00-3.30 — праздничный вагаз;
- 3.30 — гает-намаз;
- 3.40 — хутба, чтение Куръана, ду’а.
В остальных мечетях республики рекомендуется проводить гает-намаз через 30 минут после восхода солнца.
Обряды жертвоприношения будут проводиться в специально отведенных местах с 6 по 8 июня до заката солнца. Сумма нисаба для жертвоприношения установлена в размере 53 тысяч рублей.
5–9 июня объявлены Днями такбира Ат Ташрик. В этот период верующие произнесут такбир-ташрик 23 раза после каждого фарз намаза. Мужчины будут читать такбиры вслух, женщины — шепотом.
Напомним, что в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.
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