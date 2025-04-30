В ДУМ РТ озвучили время проведения праздничного намаза на Курбан-байрам

Фото: Михаил Захаров

Духовное управление мусульман Татарстана определило порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в 2025 году. Праздник жертвоприношения выпадает на 6 июня.

В Казани праздничные мероприятия начнутся в 2.00 с рецитации Священного Куръана, которая продлится до 3.00. Далее идут:

3.00-3.30 — праздничный вагаз;

3.30 — гает-намаз;

3.40 — хутба, чтение Куръана, ду’а.

В остальных мечетях республики рекомендуется проводить гает-намаз через 30 минут после восхода солнца.

Обряды жертвоприношения будут проводиться в специально отведенных местах с 6 по 8 июня до заката солнца. Сумма нисаба для жертвоприношения установлена в размере 53 тысяч рублей.

5–9 июня объявлены Днями такбира Ат Ташрик. В этот период верующие произнесут такбир-ташрик 23 раза после каждого фарз намаза. Мужчины будут читать такбиры вслух, женщины — шепотом.

Напомним, что в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.

Матвей Гавриков