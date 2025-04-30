Культурные и спортивные мероприятия мая: куда сходить в Казани

Чем заняться в столице Татарстана в мае: концерты, спектакли, выставки и не только

Фото: Реальное время

С наступлением сезона праздников и дачных поездок хочется отвлечься от рутины и в городе. Например, зарядиться яркими эмоциями на комедийном спектакле, расслабиться в окружении искусства или отправиться в другую эпоху на интерактивной экскурсии. В мае казанцев ждут такие события, как XIIV Международный фестиваль «Белая сирень», XXXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, концерт в честь Дня радио, выступление группы «Звери», Международный фестиваль медиаискусства NUR, а также матчи баскетбольного УНИКСа и футбольного «Рубина». «Реальное время» и Яндекс Афиша подготовили подборку главных событий последнего месяца весны, которые стоит посетить ради новых впечатлений.

Концерты

День радио

7 мая. "Татнефть Арена», 6+

Впервые в Казани состоится масштабный концерт ко Дню радио. «Болгар радиосы» соберет на одной сцене ярчайших представителей татарской эстрады — Ильсию Бадретдинову, Элвина Грея, с, Анвара Нургалиева, Марата Яруллина и других.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

XIIV Международный фестиваль «Белая сирень»

17, 21, 29 мая. ГБКЗ им. С. Сайдашева, 6+

Фестиваль «Белая сирень» посвящен памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, чье творческое наследие является достоянием не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана выступят такие прославленные солисты, как Екатерина Мечетина, Теодосия Нтоку и Денис Мацуев. Помимо произведений Рахманинова они исполнят сочинения Густава Малера, Людвига ван Бетховен и Петра Чайковского.



Звери

11 мая. Татнефть Арена», 12+

Поп-рок группа за свою 25-летнюю карьеру создала такие хиты, как «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь». Эти композиции стали знаковыми сразу для нескольких поколений, чье детство и юность пришлись на 2000-е. На большой сцене легендарные песни прозвучат вместе с новинками коллектива — в прошлом году группа представила новый альбом «Фолк».

ATL

8 мая. Korston, 16+

Широкую популярность рэп-артист получил благодаря музыке с узнаваемыми образами мрачных фэнтезийных миров. В частности, известность ему принес альбом «Марабу», появившийся на музыкальных площадках в 2015 году. В апреле рэпер выпустил новую пластинку «Необратимые последствия», а теперь артист посетит Казань в рамках трехмесячного российского тура.

Сова

16 мая. Reborn, 12+

Инди-группа из Екатеринбурга, известная атмосферными песнями на личные темы, устраивает самый большой в истории коллектива тур.

Кино и постановки

«Танкист»

1 мая. Кинотеатре «Синема 5» (ТРЦ «Парк Хаус»), 6+

Фильм снят по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста». События разворачиваются в 1944 году, когда в одном из боев Танкист встречает мальчишку, для которого война стала суровой и горькой школой жизни. Короткометражный фильм «Танкист» — новая работа казанской кинокомпании «Вечный Огонь» и киностудии Казанского суворовского военного училища, снятая в Татарстане при поддержке АО «ТАИФ». Показ фильма приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ»

XXXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31 мая. Театр оперы и балета им.М.Джалиля, 18+

Международный Нуриевский фестиваль проходит в Казани с 1987 года. Программу этого года откроет балет «Лебединое озеро» в постановке и хореографии народного артиста СССР Владимира Васильева (11-12 мая). Подробное расписание спектакле можно посмотреть на сайте театра.

«Бию пәрие» / «Очарованный танцем»

13 мая. Театр им. Камала, 12+

Музыкальная комедия родилась из экспериментального камерного формата короткой пьесы, которую многие зрители просили включить в репертуар театра. По сюжету одержимый своим искусством танцор возвращается после долгого отсутствия в родной город. Там он приходит к важным осознаниям после того, как встречает давнюю любовь и знакомится с новым поколением хореографов.

«Примадонны»

3, 15, 22 мая. Театр на Булаке, 12+

Авантюрная комедия положений строится на непредвиденных ситуациях и курьезах, которые случаются с двумя безработными актерами Лео и Джеком. Герои остаются на мели, но вдруг узнают об обеспеченной старушке, отчаявшейся найти наследниц. Правда, обмануть пожилую миллионершу оказывается непросто. Героев ждут непростые испытания: священник, который попытается их разоблачить, внезапная любовь, встреченная на пути к богатству, и не только.

«Бег»

15 мая. Театр им. Качалова, 16+

Михаил Булгаков написал фантасмагорическую пьесу еще в 1928 году, но при жизни писателя она так и не увидела сцену. Постановка отсылает ко временам Гражданской войны, когда среди накала страстей и вынужденных скитаний единственным спасением остается любовь. Трагедия здесь соседствует с фарсом, а жестокие обстоятельства — с искренностью и любовью к Родине.

Выставки

Международный фестиваль медиаискусства NUR 2025

22-25 мая. Локации будут объявлены позже, 18+

На пятом фестивале «Новая Уникальная Реальность» (NUR) всемирно известные и молодые художники, а также музыканты и перформеры из разных стран представят произведения медиаискусства. Зрители смогут побывать на лекциях и музыкальных выступлениях, увидеть перформансы, видеоарт и инсталляции в более чем 10 городских локациях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Прекрасная эпоха» Европейское искусство рубежа XIX–XX веков

1-5, 7-31 мая. Центр «Эрмитаж-Казань», 16+

Выставка познакомит посетителей с Прекрасной эпохой или «Belle Époque» — значимым периодом европейской истории, который длился с конца XIX века до 1914 года. В это время активно развивались технологии, наука, а также искусство — именно тогда появились такие течения, как модерн, экспрессионизм и абстракционизм. На экспозиции можно будет увидеть картины Клода Моне, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Поля Гогена и других мастеров Прекрасной эпохи.

Стендап

Большой микрофон Comedy Crew

6-7, 13-14, 20-22, 27-29 мая. Comedy Crew, 18+

Фирменный формат от объединения казанских комиков. За один вечер вы послушаете выступления десятков стендаперов и резидентов Comedy Crew с участием профессионального ведущего, который, как и сами участники, не позволит вам заскучать.

Вечер случайной комедии

5, 19 мая. Бар «Толстый кот», 18+

Отличительная черта этого шоу — непредсказуемость. Каждую неделю формат мероприятия полностью меняется. Обновляется программа, ведущие и участники, а зрителей каждый раз ждут новые впечатления. Для тех, кто все же боится неизвестности, участники раскрывают формат грядущего вечера накануне мероприятия в своих соцсетях.

Варвара Щербакова

24 мая. КРК «Пирамида», 18+

Ведущая шоу «Женский Форум» и участница проекта «Женский стендап» на ТНТ, Варвара Щербакова остается одной из самых ярких российских юмористок. Артистка не боится иронизировать над собой и высмеивать стереотипы, создавая на выступлениях легкую атмосферу.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Детские

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

4, 18 мая. Театр им. Качалова, 6+

Увлекательный мюзикл по самому известному произведению Марка Твена, которое он написал, вдохновившись воспоминаниями о собственном детстве в маленьком городке штата Миссури. Под аккомпанемент кантри-музыки зрители погрузятся в стремительную историю двух очаровательных азартных сорванцов, которые то убегают из дома, то разоблачают убийцу, то ищут клад.

«Трогательный спектакль»

1-2, 4, 10 мая. Казанский цирк, 12+

На иммерсивном спектакле вы сможете стать частью удивительного циркового мира. Постановка представляет собой путешествие, в котором вам предстоит пройти разные локации здания Казанского цирка, столкнуться с его закулисьем и увидеть то, что обычно скрыто от посетителей. Смельчаки даже смогут попробовать себя в роли цирковых артистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поезд «Магический экспресс»

22-25 мая. Железнодорожный вокзал, 6+

Экскурсия-путешествие для любителей волшебства и магической вселенной. За пару часов поездки маленькие пассажиры встретятся с самим Гарри Поттером, профессором Дамблдором, Хагридом и другими персонажами Поттерианы. Зрителей ждут фокусы, предсказания, химические опыты и впечатления, которые укрепят веру в сказку. Не обойдется без сюрпризов и угощений.

Уличные гуляния

Фаролеро. Маршрут № 1. Старо-Татарская слобода

3-4, 7, 11, 14, 16-18, 21, 23-25, 28, 30-31 мая. Старо-Татарская Слобода, 0+

Спектакль-экскурсия по Старо-Татарской слободе, на котором вы услышите городские легенды от старого фонарщика Фаролеро. Вместо сухих перечислений дат и архитектурных стилей вы узнаете, как татарские женщины спасались от духов, как кот получил звание Лейб-гвардейца и удивитесь другим необычным историям о городе и его жителях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Лёгкий человек»

2, 11, 17-18 мая. Казанское театральное училище, 12+

Спектакль-прогулка по рассказу Максима Горького «Лёгкий человек» с воспоминаниями писателя о жизни в Казани. Вместе с ним и его другом Сашкой вы пройдетесь по историческому центру города и погрузитесь в моменты биографии автора. Спектакль завершится посещением музея Горького и Шаляпина, где вы узнаете еще больше подробностей жизни писателя.

«Голубые озера — жемчужина Казани»

Ежедневно в течение всего мая. Экскурсия к волшебным Голубым озерам, 6+

В рамках экскурсии вы посетите озеро с целебной глиной, живописный водопад, лазурный водоем, увидите редкие растения и узнаете тайны одного из самых посещаемых мест региона. Голубые озера считаются жемчужиной Казани благодаря целебным природным свойствам. Температура воды здесь круглый год не поднимается выше +6 градусов, а из-за особого химического состава озера приобрели яркий голубой цвет.



Спортивные события

Серия УНИКСа и ЦСКА

12, 14 мая. «Баскет-холл», 0+

В Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф. Для УНИКСа пока он складывается успешно — в 1/4 финала с сухим счетом 3:0 был обыгран саратовский «Автодор». В полуфинале казанцам будет противостоять ЦСКА. Серия начнется в Москве 6 и 8 мая, затем 12 и 14 мая переедет в Казань. Если потребуется, пятая игра состоится 17 мая в Москве, шестая — в столице Татарстана 20 мая, седьмая — снова в Москве 23 мая. Серия продолжится до четырех побед.

Матчи «Рубина» с «Ростовом» и «Оренбургом»

11, 24 мая. «Ак Барс Арена», 0+

В мае казанский футбольный клуб проведет четыре игры, из них две на родном стадионе. 11 мая «Рубину» будет противостоять «Ростов», а в последней игре сезона 24 мая — «Оренбург».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru