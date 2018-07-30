Жена ответит за мужа. Кто и зачем готовит развод для супруги Роберта Мусина?

Фирма-банкрот «Аида и Д» оспаривает брачный договор экс-главы ТФБ и его супруги

Фото: Ирина Плотникова

Связанная с «Татфондбанком» фирма «Аида и Д» подала заявление о признании недействительным брачного договора банкрота Роберта Мусина и его супруги Лидии Мусиной. Как следует из картотеки дел Арбитражного суда РТ, истец и сам признан финансово несостоятельным по заявлению «Тимер Банка». Опрошенные «Реальным временем» эксперты поделились мнениями и версиями, кто и зачем «разводит» чету.

Мотивы неясны

«Аида и Д» в материалах уголовного дела против Роберта Мусина фигурирует как подконтрольная «Татфондбанку» компания. Когда в январе следователи настояли на замене реального ареста экс-главы ТФБ домашним, из основного дела о хищениях, злоупотреблениях и легализации незаконно выведенных активов ТФБ выделили четыре эпизода по обвинению Мусина в злоупотреблении должностными полномочиями с общим ущербом 24,6 млрд рублей. Речь шла о «получении заведомо невозвратного кредита Банка России» (ущерб в 3,1 млрд рублей, — прим. ред.), выдаче кредитов двум аффилированным с банком организациям (ООО «Бытовая электроника» — 16,8 млрд, ООО «Аида и Д» — 133 млн рублей) и переводе обязательств в истории с «Бинбанком» на 2,7 млрд рублей.

В конце июля компания «Аида и Д» вновь обратила на себя внимание попыткой оспорить брачный договор Роберта и Лидии Мусиных. Татарстанский арбитраж принял к производству иск компании 26 июля, заседание назначено на 21 сентября. Фирма-истец признана финансово несостоятельной в марте прошлого года по заявлению «Тимер Банка». Конкурсный управляющий «Аиды и Д» отказался пояснять мотивы своего иска о признании брачного договора Мусиных недействительным:

— Я не буду это комментировать, — заявил корреспонденту «Реального времени» Сухроббек Басыров.

Мусинская фирма из Сабинского Лесхоза

«Аида и Д» была создана в декабре 2002 года и зарегистрирована в Сабинском Лесхозе на ул. Кирова,15а. Примечательно, что по тому же адресу находится «Сабинский леспромхоз». В его приемной действительно вспомнили организацию «Аида и Д», но затруднились сказать, чем занималась данная фирма. По данным из открытых источников, основным видом деятельности у нее было «вложение в ценные бумаги». Также известно, что в собственности у «Аиды и Д» была мусинская сеть «Белый Ветер Цифровой». Учредителями компании указаны недействующее ООО «Призма» (8,74%), в процессе ликвидации ООО «Практика аудита» (29,2%), ООО «Интент» (18,11%) и кипрская частная компания с ответственностью, ограниченной акциями Elevani Enterprises Limited (18,24%).

«Аида и Д» была зарегистрирована по тому же адресу, где находится «Сабинский леспромхоз». Фото komanda-k.ru



Напомним, 18 июля экс-глава ТФБ был объявлен банкротом за долги в полмиллиарда рублей. В реестре включенных требований к должнику самые крупные — два иска от «Татфондбанка» на 375 млн рублей и от «Аиды и Д» на 157 млн рублей. Судя по картотеке суда, последняя рассчитывала получить с Мусина куда большую сумму: «Кредитор просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 225 436 713 руб., из них:

1) по договору купли-продажи ценных бумаг от 20.10.2014 в размере 125 471 000 руб.;

2) по договору купли-продажи ценных бумаг от 08.07.2015 No0807/15 в размере 16 030 00 руб.;

3) по договору купли-продажи акций от 15.04.2015 No1504/15 в размере 25 003 000 руб.;

4) по договору купли-продажи акций от 05.06.2015 No1506/15 в размере 3 403 000 руб.;

5) по договору купли-продажи ценных бумаг от 23.10.2015 No2210 в размере 1 861 845 руб.;

6) по договору займа от 21.02.2008 No21/з/08 в размере 68 094 868,37 руб., в том числе: задолженность по основному долгу — 25 200 000 руб., задолженность по невыплаченным процентам — 42 894 868,37 руб.», — говорится в определении суда.

Однако арбитраж счел, что у некоторых требований истек срок исковой давности и удовлетворил заявление «Аиды и Д» лишь частично.

Удастся ли чете Мусиных сохранить свое достояние?

Конкурсный управляющий Мусина-банкрота — Елена Рогожкина не стала комментировать иск «Аиды и Д» о признании недействительным брачного контракта экс-банкира. Опрошенные «Реальным временем» эксперты привели свои версии происходящего:

— Любой брачный договор — это своего рода сделка, — считает казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — Он изменяет имущественные права гражданина. Люди скромного достатка, я думаю, не склонны заключать такие договоры, а вот состоятельные — могут. Для них это гарантия, которая позволяет избежать судебных тяжб, сберечь нервы, время и деньги.

— Естественно, когда люди женятся, они не планируют развод, и то, что они подписывают брачный договор, не значит, что они намерены через какое-то время развестись. Но в случае развода наличие брачного договора означает, что каждый знает, что ему после расторжения брака достанется. Еще наличие брачного договора помогает избежать огласки, которая, скорее всего, неизбежна, если возникнет судебный спор по поводу раздела имущества. И права детей, не надо об этом забывать, при наличии брачного договора будут защищены надежнее… Сейчас люди редко заключают брачные договоры — к примеру, чтобы пересчитать случаи, с которыми я лично сталкивался в своей практике, хватит пальцев одной руки. Но я думаю, что со временем брачные договоры будут заключаться все чаще, — продолжает адвокат.

Что же касается брачного договора между супругами Мусиными, Сичинава считает, что его наличие, как и в других случаях, когда на имущество одного из супругов налагается арест или оно изымается по решению суда, или включается в конкурсную массу, может послужить сохранению достояния семьи: «Речь ведь идет, как я понял, не о разводе, а в таком случае брачный договор, если он не будет признан судом недействительным, может что-то спасти. У супруга, которому по договору отошло имущество, это имущество уже нельзя изъять…»

— По общему правилу, все имущество, нажитое в браке, является общей совместной собственностью супругов. Супруги могут изменить этот установленный законом режим на режим договорного регулирования. Супруги могут определить разделение имущества в любой пропорции при помощи брачного договора, и это часто используется, в том числе успешными, состоявшимися бизнесменами — при повторных и поздних браках, — поясняет руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов.

— Также часто это используется, когда у одного из супругов идут потенциально рискованные финансовые операции. Договорный режим используется с целью обезопасить имущественные интересы той или иной стороны. Соответственно, можно предположить, например, что состоявшийся, уважаемый человек, предполагая, что в случае, не дай бог, развода имущество будет разделено пополам, может предусмотреть, чтобы имущество, заработанное каждым из супругов, будет являться его собственностью. И если предположить, что по брачному контракту все имущество принадлежало одному супругу, то один из способов сохранить его — это признать брачный контракт недействительным, и тогда доля супруги резко возрастет, ей будет принадлежать уже половина всех активов, которые первоначально были у мужа. То есть они признают недействительным договорной режим и переходят к законному. У супруги ничего не было, и тут 50% появилось, — высказал еще одну версию Камалов.

Источники издания в правоохранительных органах предполагают, что инициатива по расторжению брачного договора Мусиных преследует лишь одну цель — добраться до имущества жены экс-банкира.

