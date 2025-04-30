Суд запретил деятельность кафе «Сан Султан» в Куюках на 60 суток

Фото: Татьяна Демина

В Пестречинском районе Татарстана суд по материалам Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность кафе «Сан Султан» в деревне Куюки на 60 суток. Такое решение принято после выявления серьезных нарушений санитарных норм и регистрации случаев кишечной инфекции у посетителей заведения.

Расследование проведено Лаишевским территориальным отделом Управления в отношении индивидуального предпринимателя Фаттаховой Г.Р. У трех посетителей кафе диагностирована кишечная инфекция неустановленной этиологии.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

нарушена поточность технологических процессов (взвешивание сырья и полуфабрикатов проводилось на одном столе, отсутствовала маркировка столов и инвентаря);

блюда готовились из сырья без специального цеха для его обработки.

Кроме того, было найдено 28 партий пищевой продукции общим весом 63,84 кг без маркировки и сопроводительных документов. Не соблюдался контроль за условиями хранения продуктов, а также отсутствовал производственный контроль.

На ИП составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кафе опечатано.

Матвей Гавриков