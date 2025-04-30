Прорыв трубы около Мергасовского дома в Казани выявил проблему изношенности коммуникаций

Вечером 21 апреля в Казани произошел обвал грунта возле Мергасовского дома на улице Дзержинского. Это привело к прорыву системы горячего водоснабжения. По информации пресс-службы «Казанских тепловых сетей», причиной аварии стала коррозия старых коммуникаций, сообщили в Комитете Татарстана по охране ОКН.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на инцидент, сам Мергасовский дом не пострадал от затопления. В настоящее время проводятся работы по обследованию состояния здания и геологические исследования. Все необходимые разрешения, включая установку строительных лесов, были выданы комитетом.

Комитет республики по охране ОКН сообщил, что не имеет полномочий решать коммунальные проблемы, поэтому не может гарантировать местным жителям решение вопросов в этой сфере. Однако были направлены запросы и требования для улучшения ситуации.

Анастасия Фартыгина