Не менее 100 тыс. туристов и стопроцентная загруженность: как в Татарстане пройдут майские праздники

По республике активно путешествуют туристы, но не сами жители региона

Фото: Динар Фатыхов

Количество туристов, устремившихся в Татарстан, растет с каждым годом: так, в первом квартале 2025 года их количество возросло на 7—20% на разных направлениях. Увеличивается и время пребывания гостей в регионе — оно составило 3,5 ночи (+0,1 ночи). В эти майские выходные Госкомитет Татарстана по туризму ожидает не менее 100 тыс. туристов, но остается одно «но». Подробнее о том, что может предложить республика для отдыха и какие пробелы надо заполнить, — в материале «Реального времени».

Доля серого бизнеса достигла уровня легального

По предварительным данным, заполняемость отелей Казани в праздничные дни с 1 по 4 мая составит около 100% — свободными остаются лишь единичные номера премиум-класса. Так на вопрос корреспондента «Реального времени» в ходе пресс-конференции ответил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

При этом в выходные с 8 по 11 мая, по его словам, ситуация обстоит несколько хуже. На эти даты броней стандартных номеров меньше.

— Конечные цифры по количеству гостей мы получаем только по итогу. Конечно же, для Татарстана чем больше — тем лучше. <...> Думаю, итоговая цифра будет не меньше 100 тыс., — сказал он.

Иванов напомнил о существовании квартир, сдающихся в аренду посуточно, он уверен, что доля бронирований высока и там. Причем количество таких апартаментов на рынке, по его предположениям, достигает уровня гостиничных номеров — около 9—10 тысяч.

По предварительным данным, заполняемость отелей Казани в праздничные дни с 1 по 4 мая составит около 100% — свободными остаются лишь единичные номера премиум-класса. Реальное время / realnoevremya.ru

Посуточно сдающиеся квартиры на данный момент никак не регулируются законодательно и находятся в серой зоне, при этом являясь важным туристическим ресурсом:

— Конечно, это большой дополнительный ресурс для размещения туристов. Но эта зона пока никак не регулируется, хотя должна иметь равные с гостиницами условия с точки зрения регулирования, затрат и — в первую очередь — качества услуг. Турист в посуточной квартире должен быть так же защищен, как и в отеле.

Председатель комитета констатировал: республиканские власти в этом вопросе бессильны, решаться проблема должна на федеральном уровне.

Отдельно Иванов затронул тему стоимости проживания в отелях Татарстана — расценки в республике достигают уровня Москвы и Санкт-Петербурга. К счастью, туристов это не пугает:

— В этом плане гостиничный бизнес работает с хорошей рентабельностью. <...> Наша задача, чтобы гости уезжали от нас влюбленными в Татарстан, понимая, что они не переплатили за свой отдых, а скорее реальность превзошла ожидания. Надо сделать так, чтобы в каждом месте, куда попадает турист, ему улыбались и показывали уровень. Да, в этом вопросе мы конкурируем с Москвой, с Санкт-Петербургом, но для москвичей и петербуржцев мы конкурируем с зарубежными направлениями.

«Чистые хорошие туалеты» и точки питания

Обеспечить досуг приезжающих туристов Татарстан в силах — на территории всей республики (и не только Казани) находится множество интересных маршрутов и достопримечательностей, продолжил Иванов:

— Вся республика, вся страна ждет этих дней, когда можно почувствовать весну, то есть наступающее лето. И, конечно, для нас это очень хороший период, когда три-четыре таких больших, длинных выходных, которые, конечно, нужно опять использовать.

Неизменной классикой для путешествий остаются Болгар и Свияжск. Также Иванов предложил посетить Тетюши, Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта, Раифский дендрарий Волжско-Камского заповедника и интерактивный «Лес чудес» в Арском районе.

Неизменной классикой для путешествий остаются Болгар и Свияжск. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий интересный маршрут — Алексеевский район, отметил председатель Комитета по туризму. Можно посетить сам район, а потом проехать в Билярский музей. В Чистопольском районе туристов ждут на ферме «Сарсаз-Агротур», а в Высокогорском — на экоферме «Татарский страус». В Спасском и Рыбно-Слободском районах также есть экопарки.

Развивается в Татарстане и промышленный туризм. Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко предложила посетить экскурсию по ОЭЗ «Алабуга». Подобное направление есть и в Чистополе.

— У нас есть маршрут «Чистополь со вкусом», он набирает обороты, поскольку в него входит посещение завода пивоварения «Белый Кремль». Это одно из современнейших предприятий республики. Маршрут совмещает культурный исторический контент, посещение города, его объектов и завершается на заводе, — рассказала директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Светлана Скучаева.

Иванов упомянул и глэмпинги, популярный вид отдыха. На территории республики таковых насчитывается около 130.

«У нас остается пустая ниша»

Количество туристов в Татарстане растет с каждым годом. Прирост в первом квартале этого года составил 7—20% на разных направлениях, озвучил Иванов.

— Что самое главное, увеличивается время пребывания гостей. За год мы приросли на одну десятую. Может показаться, что незначительная величина. Но в 2023 году среднее время пребывания в Татарстане составляло 3,4 ночи, в 24-м было 3,5. То есть 0,1 дает нам действительно хороший прирост и в цифрах, и в продолжительности, и, соответственно, в чеке пребывающего здесь туриста, — рассказал он.

Количество туристов в Татарстане растет с каждым годом. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Большинство туристов приезжают в столицу Татарстана из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ПФО и ЦФО. Также есть спрос со стороны жителей Сибири, Мурманской области, Калининграда, Камчатки и Дальнего Востока — «едут со всех регионов России».

— Мы готовы к гостям. Но важно, чтобы ресурсами пользовались не только туристы, но и сами жители Татарстана, — озвучил пожелание Иванов и посетовал: — У нас остается пустая ниша: многие татарстанцы не всегда знают об интересных местах и не рассматривают их как возможность провести выходной день. Наша задача — сделать так, чтобы этими благами пользовались жители нашей республики.

