«Рустам Нургалиевич сказал, что в райцентре нет шарма»: Черемшанский район берется за развитие туризма

Район, где работают 10 нефтедобывающих предприятий, по завету Минниханова благоустраивает территорию и зовет гостей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Большая часть ВТП Черемшанского района Татарстана — более 80% — приходится на промышленность. Турпоток в нефтеносный район составляет всего 600 человек. Но у Черемшана есть потенциал побороться с главными достопримечательностями республики, рассказал на традиционном «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана глава района Рамиль Айбатов. «Мы прилетаем в аэропорт, там буклеты: Болгар, Свияжск, Елабуга. Когда там Черемшан появится, это будет значить, что у нас тоже что-то получилось», — считает он. Инвесторам предлагают не только создавать инфраструктуру для гостей, но и осваивать земельные участки по «буквально символической цене», подчеркнула в свою очередь глава АИР Талия Минуллина. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Рынок сформирован, поток есть, сервиса нет»

Черемшанский район Татарстана известен как поставщик нефти: на его территории работают 10 предприятий, добывающих черное золото. Однако в планах и раскрытие туристического потенциала, заверил Рамиль Айбатов. Сегодня турпоток в Черемшан составляет лишь 600 человек. Чтобы увеличить число гостей, специалисты создают туристический маршрут. Среди потенциальных точек притяжения — урочище Ташказан и Черемшанская крепость, которая датируется XVIII веком. Неслучайно она изображена и на гербе района. В прошлом году Черемшанская крепость вошла в реестр объектов культурного наследия.

— Я хотел по этому маршруту расставить фигуры из мультфильма «Чиполлино» и в конце маршрута, на реке Большой Черемшан, сделать домик Чиполлино, — поделился Рамиль Айбатов.

Объясняется эта идея тем, что его район с советских времен славится своим репчатым луком. Ему посвящен целый фестиваль — «Луковая долина», который проходит в Черемшане.

Единственное, что теперь нужно району, — это гостиничные места, утверждает Рамиль Айбатов. Сейчас здесь функционируют три частных хостела. Есть и гостиница, но она проходит процедуру банкротства.

— Она вообще нужна, эта гостиница? — засомневалась Талия Минуллина.

— Конечно, — заверил Рамиль Айбатов. — Нам надо, чтобы турист в Черемшане именно ночевал. Тогда у нас будут работать гостиницы, будет работать общепит.

предоставлено пресс-службой АИР

Он добавил: еще одно доступное средство размещения — местный Ледовый дворец. По словам главы района, соревнования там проходят круглый год, приезжают фигуристы даже из Ямало-Ненецкого автономного округа. Предусмотрено 80 койко-мест для детей и несколько двухместных и трехместных номеров для родителей.

— Представьте, что вы приехали со своими детьми или с внуками на соревнования. Вы же хотите куда-то сходить, что-то посмотреть. Куда они пойдут? Ресторана нет, одно кафе внутри этого дворца. Получается, рынок сформирован, круглый год там идут соревнования. Поток есть, сервиса нет. Это как раз ниша, — указала глава Агентства инвестиционного развития.

В этом году начнется благоустройство набережной реки Большой Черемшан и озера в селе Черемшан, необходимая документация уже готова. «Когда Рустам Нургалиевич был у нас в районе, он сказал, что в райцентре нет шарма. В течение двух лет с «Архитектурным десантом» занимались этой работой», — рассказал Рамиль Айбатов. На первый этап работ изыскали 120 млн рублей. Второй потребует более 300 млн, третий — более 500 млн рублей. Сроки окончания работ он не назвал.



Инвесторам предлагают площадки для промпарка, глэмпинга, коммерческого жилья

Глава Черемшанского района предложил инвесторам обратить внимание на целый ряд территорий, которые могли бы быть интересны для бизнеса. К примеру, земельный участок площадью 10 га в северо-восточной части Черемшана пригоден для создания тепличного хозяйства, складов, хранилищ. Территория площадью 1 га, по словам Айбатова, «отлично подойдет для гостиниц, кафе, торгового центра, а также для строительства коммерческого жилья».

Еще один участок в Черемшане, уже площадью 94 га, спикер предложил как площадку для промпарка. По его словам, изначально власти района обсуждали этот вопрос с индустриальным парком «М-7». Компания хотела получить участок в собственность. «Это земли населенных пунктов, в собственность отдать их мы не можем. А условия аренды их пока устраивают, поэтому эта работа застопорилась», — констатировал Айбатов.

Живописный участок возле села Новое Ильмово может стать территорией глэмпинга.

— Мы встречались с желающими строить там глэмпинги, но пока [находимся] только на стадии разговоров. Экономическая ситуация пока немножко [непростая], кредиты под большими процентами. Если кто-то заинтересуется этим земельным участком, мы можем оказать всяческое содействие в организации этого вида отдыха, — подчеркнул глава района.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Бывший маслосырзавод в Черемшане собственник готов продать за 15 млн рублей. На территории находятся административное здание, само здание завода, два склада, гараж, склад горюче-смазочных материалов. Бывшую базу автотранспортного хозяйства Черемшанского райпо оценивают в 6 млн рублей. Кроме того, для аренды доступно здание СМУ-16.



В районе появятся элеваторный комплекс и мусороперегрузочная станция

Валовой территориальный продукт (ВТП) района в прошлом году составил 47,7 млрд рублей, сообщил Рамиль Айбатов. Объем отгруженной предприятиями продукции превысил 25 млрд рублей. ВТП района формировался в первую очередь за счет промышленности — 87,6%.

Почти 6% приходится на сельское хозяйство. Объем валовой сельхозпродукции достиг 2,6 млрд рублей, а инвестиций в основной капитал — почти 491 млн рублей. В 2025—2030 годах в районе появится элеваторный комплекс с хранением на 30 тыс. тонн и кормовым центром. Его возведет ООО «Био-Агро». Прогнозируемый объем инвестиций — более 1 млрд рублей. Численность персонала составит 39 человек.

ООО «Черемшан су», поставлявшее воду на саммит БРИКС, планирует построить цех по производству сладких напитков. Объем планируемых инвестиций — 50 млн рублей. Кроме того, в районе реализуется инвестиционный проект по строительству мусороперевозочной станции. «В настоящее время ведутся работы по проектированию, в августе планируется начало строительства объекта. Объем планируемых инвестиций составит около 90 млн рублей», — доложил спикер.

предоставлено пресс-службой АИР

Всего 15 млн рублей требуется для создания мотоклуба «Черемшан». На них планируют построить специальную трассу и стадион технических видов спорта с инфраструктурой для занятия мотоспортом. «Идея возникла, потому что у нас на дорогах дети катаются на питбайках, попадают в ДТП», — объяснил глава района.

Как заметил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики Ильяс Нуриев, северная часть района контактирует с трассой Алексеевское — Альметьевск. «Есть мечта построить заправку с гостиницей, как «Ирбис», — ответил Рамиль Айбатов, но посетовал, что процессы идут тяжело.