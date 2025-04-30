В 2024 году в мире арестовано 375 писателей — это максимум за шесть лет

Лидером по числу арестованных писателей снова стал Китай

В 2024 году во всем мире в заключении оказались не менее 375 писателей. Такие данные содержатся в ежегодном отчете PEN America, который отслеживает случаи задержания и заключения авторов. Это максимальное число за все время публикации индекса, который выходит с 2019 года. По сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 339 таких случаев, рост составил 36 человек.

Авторы отчета собрали данные по 40 странам. Лидером по числу арестованных писателей снова стал Китай — в тюрьмах страны находятся 118 человек, на 11 больше, чем в прошлом году. Иран занял второе место с 43 заключенными. На долю этих двух стран пришлось 43% от общего числа. На третьем месте — Саудовская Аравия с 23 случаями.

В первую десятку также вошли Вьетнам, Израиль, Россия, Турция, Беларусь, Египет и Мьянма. Исследователи отметили, что рост числа заключенных в Израиле и России связан с мерами против инакомыслия в условиях военных действий. Авторы подчеркивают, что вооруженные конфликты продолжают негативно влиять на свободу слова.

В отчете также упоминается ситуация в США. По мнению экспертов, в американских университетах усилилось давление на палестинские и пропалестинские голоса. Это, как говорится в документе, может быть расценено как подавление выражения мнений, находящихся под защитой Конституции США.

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Екатерина Петрова