Айрат Нурутдинов строит «второй «Таттелеком»: что привело к росту прибыли в 2024 году

Годовое собрание акционеров одобрило решение направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Таттелеком» впервые за последние 5 лет провела в очном режиме общее годовое собрание акционеров. Финансовые результаты телекоммуникационной компании за 2024 год признаны успешными. При выручке в 9,5 млрд рублей «Таттелеком» получил чистую прибыль в 1,6 млрд рублей, половину решено направить на выплату дивидендов за 2024 год. Главной новостью стало объявление о предстоящем подписании госконтракта с ТТК на создание региональной автоматизированной системы оповещения населения, которая будет базироваться на инфраструктуре базовых станций компании.

«Голосование здесь проходит не как на партсобрании»

Акционеры «Таттелекома» вернулись к традиционной форме совместного присутствия на годовом собрании. На общее заседание в КЦ «Сайдаш» прибыл весь состав кандидатов из семи госчиновников и топ-менеджеров, выдвинутых в совет директоров ТТК. Председатель совета директоров прошлого созыва и гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин напомнил, что практика публичного оглашения результатов была приостановлена в 2020 году в связи с объявлением пандемии, после чего мораторий продержался еще несколько лет.

— Надеюсь, что больше потрясений не будет и мы сможем собираться как всегда, — заметил он и добавил, что созыв годового собрания в открытой форме стал возможен по рекомендации федерального законодателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас по-прежнему разрешено проводить закрытым акционерным обществам отчетные собрания в заочной форме, но только не публичным. Особенно при рассмотрении ключевых вопросов избрания совета директоров, утверждения годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли.

На подведение итогов 2024 года были приглашены держатели акций ТТК. Их количество за последние три года выросло до 17 тысяч человек, но по факту в зале находилось не больше 30—40 человек. Повлиять на исход голосования миноритарии не смогут, так как в их руках сосредоточено несколько процентов акций. Как заметил Валерий Сорокин, голосование здесь проходит не как на партсобрании, а кумулятивным способом. В настоящее время 87,2% акций ТТК принадлежит госхолдингу «Связьинвестнефтехим», еще 2,2% — ООО «Твои мобильные технологии», дочерней компании ТТК.

«Мы не можем резко поднимать тарифы»: что сдерживает прибыльность

Гендиректор ТТК Айрат Нурутдинов объявил основные финансовые результаты компании за 2024 год (без учета консолидированной группы). Выручка составила 9,5 млрд рублей, показав рост на 7,8%. Чистая прибыль выросла сразу на 15,9% — до 1,6 млрд рублей. При этом рентабельность показала прирост в 1,2%. «Этот дисбаланс (разница в темпах роста выручки и прибыли) связан с тем, что компанией размещен депозит», — объяснил Айрат Нурутдинов. Можно предположить, что немалый доход компания получила от банковского вклада под высокий процент.

Абонентская база компании выросла до 700 тысяч пользователей. «Переломили тренд на снижение абонентской базы, который наблюдался в 2016—2018 годах», — пояснил Нурутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обобщая итоги, глава ТТК заметил, что прибыльность компании сдерживается низкими тарифами на услуги. «Компания не может резко поднимать тарифы, поэтому рост расходов опережает рост тарифов», — указал он. Действительно, в условиях острой конкуренции с «большой четверкой» ТТК вынужден оставаться в сложившемся ценовом коридоре. Но в целом 2024 год был успешным, заключил Айрат Нурутдинов.

Три источника роста

На заседании также стало известно, что ТТК готовится подписать госконтракт на создание региональной автоматизированной системы оповещения населения (РАСЦО). Она будет состоять из 1 500 сирен, которые будут передавать экстренные сообщения о ЧП жителям городов. По словам Айрата Нурутдинова, для ее развертывания выбрали инфраструктуру базовых станций ТТК, так как это дешевле. Ожидается, что строительство системы начнется в этом году.

Что обеспечило рост прибыли? Несмотря на существенный рост себестоимости услуг, «Таттелеком» наращивал инвестиции в ключевые проекты, которые проводит заблаговременно в течение последних четырех лет.

Во-первых, продолжилось строительство сети GPON. С 2020 по 2024 год емкость портов, которая позволяет предоставлять доступ к высокоскоростному интернету, выросла для 375 тысяч домохозяйств. Технические возможности способны охватить сетью ВОЛС 98% населения Татарстана. В настоящее время к ней подключено 150 тысяч человек.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Зато сеть по своему потенциалу сопоставима со «вторым «Таттелекомом», — оценил масштабы Нурутдинов (но чем выше охват, тем ниже рентабельность подключения отдаленных поселков). — Здесь столкнулись с тем, что подключение становится малорентабельным. Тянуть сети в поселки, где проживают в 5—10 домах, сложно, пока удается находиться в [ценовом] коридоре.

Во-вторых, идет расширение охвата территорий видеонаблюдением, чтобы повысить безопасность жителей. В прошлом году было установлено свыше 2,5 тысячи камер внешнего видеонаблюдения в общественных местах и детских муниципальных учреждениях республики. Так, свыше 1 тысячи камер дополнительно появилось в городских дворах в рамках проекта «Безопасный двор». Общий охват увеличился почти до 17 тысяч камер. Монтаж ведется по заявкам управляющих компаний и ТСЖ.

Тысяча камер заработала в общественных местах в рамках проекта «Безопасный город», который финансируется за счет федерального и местного бюджетов по заказу МВД. Еще 536 камер установили по проекту «Безопасный дом». В результате на обслуживании компании находятся свыше 35 тысяч камер видеонаблюдения (прирост на 3,1 тыс. камер, 9% год к году).

взято с сайта kzn.ru

В-третьих, ТТК развивает IP-домофонию. Ее емкость насчитывает 15 тысяч цифровых панелей, которые охватили 370 тысяч квартир в 2,6 тысячи многоквартирных домов республики. Но тут не все гладко. В Набережных Челнах уровень внедрения достиг 93%, а в Казани — 12%. Причина резкого перепада в поведении УК: те не торопятся подавать заявки, а сам оператор не может прийти и поставить оборудование.



Кроме того, в прошлом году компания запустила два масштабных проекта по замене биллинговой системы и ядра мобильной связи. Проекты позволят реализовать новые возможности для абонентов и автоматизируют бизнес-процессы в компании. Также «Таттелеком» продолжает строительство собственного ЦОД, который будет хранить и обрабатывать данные информационных систем предприятия и других организаций.

По окончании собрание акционеров утвердило рекомендацию совета директоров ТТК о выплате дивидендов в размере 50% объема чистой прибыли компании по итогам прошедшего года. На выплату дивидендов будет направлено почти 800 млн рублей.