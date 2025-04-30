Житель Урала заплатит 50 тысяч рублей за сравнение депутата со Спанч Бобом

Фото: Михаил Захаров

Челябинский областной суд частично удовлетворил иск депутата Озерского городского собрания Евгения Зайцева к местному жителю Петру Мартюшову.

С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск был подан после того, как Мартюшов в социальных сетях опубликовал несколько записей с характеристиками депутата, в том числе назвав его «Спанч Бобом» и обвинив в бездействии. Ранее Озерский городской суд отказал в удовлетворении иска о компенсации в 300 тысяч рублей.

Областной суд также обязал ответчика удалить порочащие публикации.

По данным суда, решение первой инстанции изменено в части взыскания компенсации. На данный момент на вердикт подана кассационная жалоба.

Матвей Гавриков