Казань отметит День Победы яркой иллюминацией телебашни

Фото: Максим Платонов

В честь 80-й годовщины Победы 9 мая телебашни по всей России будут украшены праздничной подсветкой. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

На Останкинской телебашне в Москве будет транслироваться ролик, поддерживающий акцию «Бессмертный полк». В других городах, включая Казань, на башнях появятся поздравления, такие как «С Днем Великой Победы!» и «Никто не забыт, ничто не забыто».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Ярославле на медиафасаде покажут открытки с портретами ветеранов, а в Омске шпиль телебашни оформят в стиле Вечного огня. Также в Благовещенске и других городах появятся анимированные изображения Красной звезды и монумента «Родина-мать зовет!».

— Залпами салюта и яркими переливами засверкают с наступлением сумерек высотные объекты РТРС в Казани, Воронеже, Иркутске и многих других городах, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома столицы Татарстана по социальным вопросам Гузель Сагитова. Так, еще 25 апреля в рамках акции «Казань — город героев» на городских билбордах с помощью искусственного интеллекта «ожили» 80 героев Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина