Полеты между Казанью и Ярославлем приостановлены с 1 мая

Фото: Максим Платонов

С 1 мая временно приостановлены авиарейсы между Казанью и Ярославлем. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. Причиной остановки полетов стало техническое обслуживание авиапарка перевозчика — татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро», осуществлявшей рейсы по вторникам и пятницам.

Последний вылет из Казани в Ярославль состоялся 30 апреля. Министр отметил, что направление популярно среди жителей региона и сроки возобновления полетов будут объявлены заранее на официальных ресурсах ведомства.

Напомним, что в прошлом году татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» сократила полетную программу из Перми. С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль, а с 1 сентября завершит в Нижний Новгород и Барнаул. Компания объяснила свое решение низкой загруженностью рейсов.

Матвей Гавриков