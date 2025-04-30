В Татарстане 7 мая не станет сокращенным рабочим днем

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане 7 мая сохранится обычный рабочий график. Минтруда республики разъяснило, что этот день не станет сокращенным в отличие от 30 апреля, который будет на час меньше.

— Сокращение рабочего дня применяется только перед официальными праздничными датами. 7 мая не относится к таким случаям, так как следует после праздничных дней, а не предшествует им, — подчеркнули в министерстве.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что 30 апреля татарстанцы будут работать на час меньше из-за предстоящих майских праздников. Кроме того, перенос выходного с 4 января добавит дополнительный день отдыха 2 мая. Это распределение рабочих и выходных дней соответствует производственному календарю на 2025 год.

Министерство труда подчеркнуло, что изменения в графике направлены на создание комфортных условий для отдыха граждан в праздничный период, не нарушая производственный процесс.

Накануне редакция Visit Tatarstan подготовила специальный путеводитель для отдыха в Татарстане в период майских праздников. Путеводитель содержит информацию о достопримечательностях Казани и других районов республики, афишу мероприятий, маршруты путешествий и особенности татарской кухни.

Анастасия Фартыгина