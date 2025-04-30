К юбилею Дня Победы «Таттелеком» благоустроил памятники ВОВ и поздравил ветеранов

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского муниципального района

В преддверии Дня Победы при поддержке ПАО «Таттелеком» в Татарстане отреставрировали памятники ветеранам и павшим героям Великой Отечественной войны в Нижнекамском и Алексеевском районах.

Так, в деревне Благодатной Нижнекамского района сотрудники филиала отреставрировали мемориал защитникам Отечества.

— Своими силами мы привели в порядок верхнюю и нижнюю части памятника: устранили сколы и трещины, восстановили поврежденные элементы. Это был внутренний порыв коллектива. Мы хотели внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге предков, — рассказал руководитель нижнекамского филиала «Таттелекома» Руслан Тагиров.

В Алексеевском районе благоустроили две надгробные плиты на могилах ветеранов ВОВ, в том числе полного кавалера ордена Славы Михаила Сергеевича Шляпникова, который воевал на Брянском, Прибалтийском и Белорусском фронтах и был ранен шесть раз. В 1944 году как бронебойщик подбил два вражеских танка в Белоруссии. А в 1945-м благодаря его наводке вблизи Кенигсберга Красная армия уничтожила огневые позиции противника. После демобилизации он вернулся на малую родину и работал начальником участка Билярского узла связи, одного из филиалов «Таттелекома» того времени.

Абдул Фархан

В память о защитниках к могиле Михаила Сергеевича возложили цветы генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов и глава района Сергей Демидов.

— Судьба человека во многом определяется историей его семьи. Если ребенку рассказывают о подвигах предков, он будет стараться соответствовать прадедам. День Победы — повод обратиться к общей памяти. «Таттелеком» использует эту возможность, чтобы ее сохранять и передавать будущим поколениям, — рассказал Айрат Нурутдинов.

В числе других мероприятий к 9 Мая предприятие организовало выездное поздравление для 25 фронтовиков и тружеников тыла. В частности, ветеранам вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Среди награжденных — ветеран труда 94-летняя Татьяна Павловна Коргутлова, посвятившая отрасли связи и «Таттелекому» 42 года жизни. Помимо знака отличия, она получила подарок от предприятия.

пресс-служба ПАО «Таттелеком»

Социальную помощь оказали и другим ветеранам Великой Отечественной войны и отрасли связи, бывшим работникам «Таттелекома». Компания поддерживает их ежегодно.



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