«Аида и Д» потребовала расторгнуть брачный договор между Робертом и Лидией Мусиными

ООО «Аида и Д» подало в Арбитражный суд РТ заявление с требованием признать недействительным брачный договор Роберта Мусина с его супругой Лидией.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление конкурсного управляющего ООО „Аида и Д“ Басыров С.О. (вх.16414) о признании брачного договора от 26.06.2018г. № 16АА4346664 заключенный между Мусиным Робертом Ренатовичем и Мусиной Лидией Николаевной недействительной сделкой», — говорится в определении суда.

Заявление будет рассмотрено 21 сентября.

18 июля Арбитражный суд РТ признал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина банкротом. Стоит отметить, что «Аида и Д» была включена в реестр требований кредиторов банкира. Компания требует 157 млн рублей.