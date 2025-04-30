Из Казани с 4 июня запустят авиарейсы в столицу Абхазии

Фото: Максим Платонов

В Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня. Это стало известно из сообщения Минтранса России, который прорабатывает запуск авиаперевозок нескольких компаний, включая «Северный ветер».

Помимо Казани, рейсы планируют открыть из Уфы и Москвы. Авиакомпания «Икар» начнет полеты из Уфы с 3 июня, а «Аэрофлот» из Москвы — с 31 мая.

Министерство также сообщило, что с 6 мая «Икар» начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с частотой один раз в неделю.

Первый рейс из Внуково в Сухум выполнит «ЮВТ Аэро» 1 мая, после чего полеты будут осуществляться каждую субботу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в феврале 2025 года Минтранс сообщил о планах открытия регулярного авиасообщения с Абхазией. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоялся в начале февраля. В начале апреля Сергей Кириенко подтвердил намерение открыть авиасообщение с Сухумом уже в мае.

Также 1 мая РЖД запускают новые электрички, которые свяжут Имеретинский курорт (Сочи) со столицей Абхазии. Поезда будут курсировать дважды в день под номерами 925/926 и 929/930.



Анастасия Фартыгина