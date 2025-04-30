«Ак Барс» остался в полупозиции: что не так с итоговой пресс-конференцией Валиуллина и Гатиятулина

В клубе обошлись без революций после третьего за четыре года провала в плей-офф

Перед майскими праздниками в «Ак Барсе» подвели итоги сезона. Несмотря на третий за четыре года провал в плей-офф, в клубе не стали делать резких изменений. По крайней мере, на конец апреля. Почему пресс-конференция генменеджера и главного тренера «Ак Барса» не дала четких ответов — в материале «Реального времени».

Двоякое впечатление

Пресс-конференция «Ак Барса» по итогам сезона оставила двоякое впечатление. С одной стороны, генеральный менеджер Марат Валиуллин и главный тренер Анвар Гатиятулин развернуто ответили даже на самые каверзные вопросы журналистов. А с другой — все эти ответы были размытые, без четких контуров на будущее.

По итогам пресс-конференции не случилось ни громких кадровых перестановок, ни каких-либо сенсаций и даже новостей по уходящим хоккеистам. Хотя к этому были некоторые предпосылки после второго подряд и третьего за четыре года неудачного сезона. К тому же накануне мероприятие срочно перенесли из-за собрания высшего руководства клуба. Неужели просто случилась техническая накладка? Возможно.

Видимо, в «Ак Барсе» оставили все в некоторой полупозиции. Где и уволить плохо, и оставить тоже. Именно с этой неопределенностью может быть связано то, что ни Валиуллин, ни Гатиятулин так и не дали четкого ответа по своему будущему. А оно, как минимум по одному из них, напрашивалось по результатам последних четырех лет.

«На тему отставки никто не говорил»

Больших вопросов по сохранению Гатиятулина на посту главного тренера нет. Для него это всего первый сезон у руля «Ак Барса». Тем более он смог перекрыть прошлогодний результат команды, пройдя первый раунд, чего не удалось Зинэтуле Билялетдинову в 2024-м. По игре тоже претензий немного, хоккей «барсов» впервые за многие годы начал собирать аншлаги даже на обычные матчи «регулярки».

Есть только одно «но». В клубах с приставкой «топ» такие второстепенные «победы» в расчет не принимаются. Яркий пример случился прямо во вторник: ЦСКА взял и уволил Илью Воробьева с поста главного тренера. Армейские боссы не стали считаться ни с чемпионскими регалиями тренера, ни с действующим контрактом довольно дорогого по рынку специалиста. Правда, москвичи в этом плей-офф не смогли пройти даже первый раунд.

Как бы там ни было, но Гатиятулин, кажется, остается. Еще на один год по действующему договору. По крайней мере, в клубе с тренером пока не разговаривали на счет отставки.

— Будущее в клубе? У меня и тренерского штаба двухлетний контракт. Со мной никто не говорил по поводу отставки, — сказал Гатиятулин.

Если Гатиятулина оставят, то совершенно точно продолжит работу его тренерский штаб. Слухи о возможном уходе сразу троих помощников тренера опроверг Валиуллин. А вот про свою судьбу генеральный менеджер четкого ответа дать не смог. И вообще, по ответу функционера сложилось впечатление, что на вторничном собрании руководства вопрос отставок вообще не поднимался. Либо был отложен на потом.



— По будущему никаких разговоров еще не было, продолжаем работать. После вылета из плей-офф формируем команду, двигаемся дальше, — сказал Валиуллин о своей дальнейшей работе в «Ак Барсе».

Полупозиция временная или на постоянной основе?

А еще на пресс-конференции охотно отвечали на тему трансферов. Приоритетные цели на межсезонье озвучил Валиуллин. Так, «Ак Барс» будет тщательно искать двух центральных нападающих, одного защитника и, возможно, вратаря. Своего генменеджера сразу же поправил Гатиятулин. Тренер подчеркнул, что команде нужны не только центрфорварды, но и два «крайка», а также два (вместо одного) игрока в оборону.

По нынешнему составу «Ак Барса» на пресс-конференции четких ответов получить также не удалось. Да, в клубе хотят сохранить своих воспитанников — Илью Сафонова, Артема Галимова, Амира Мифтахова и Никиту Евсеева. Да, легионеры сыграли ниже своих возможностей. Да, Егор Коршков не оправдал ожиданий. Ни по одному из них Валиуллин не дал исчерпывающей информации.

Относительно вратарей ситуация не менее «интересная». Тандем Тимура Билялова и Амира Мифтахова не выручил в плей-офф, и в целом по сезону голкиперы действовали не очень надежно. Генменеджер отметил, что будут искать варианты усиления на эту позицию за океаном. Но произойдет это исключительно, если денег под потолком останется после подписания других новичков. По всей видимости, в клубе вновь будут делать ставку на своих — Максима Арефьева, Артура Ахтямова и Вячеслава Пексу. Только усиление ли это после провальной игры вратарей в плей-офф?

Удивляют ответы по защитнику Алексею Марченко и экс-форварду СКА Евгению Кузнецову. Сам Валиуллин говорит про интерес к обоим игрокам, но тут же добавляет: пока переговоры не вели. А как так произошло? Марченко ни разу по сезону не давал повода усомниться в профпригодности, новый контракт дефу можно было предложить уже давно. Кузнецов освободился из СКА две недели назад, а контактов с ним не совершено. Видимо, не сильно и хотят видеть «топового российского центра» в составе «Ак Барса».

Подобная полупозиция сохранялась на пресс-конференции от начала до конца мероприятия. Валиуллин и Гатиятулин ответили про все и ни о чем. Осталось лишь понять: эта полупозиция в клубе временная или еще на сезон?