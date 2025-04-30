Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с ожидаемым очень сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и вечера.
Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.