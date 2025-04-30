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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с

14:18, 30.04.2025
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с ожидаемым очень сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и вечера.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.

Матвей Гавриков

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