В «Рубине» решили не возвращать футболку Карадениза под своды «Казань Арены»

Футбольный клуб «Рубин» прокомментировал отсутствие футболки Гекдениза Карадениза под сводами «Казань Арены».

«Эти майки висеть под сводами «Казань Арены» не будут. Позиция клуба такова, что поднятие футболок под своды арены — это больше хоккейная тема, а не футбольная. Ситуация с майкой Карадениза была разовой акцией, приуроченной к его чествованию, чтобы отдать дань легенде клуба. Естественно, это все у нас будет храниться, как и его награды», — сказали ТАСС в пресс-службе «Рубина».



Напомним, ранее на прощальном матче Карадениза за «Рубин» под своды «Казань Арены» была поднята его игровая форма.

На первом матче нового сезона против «Краснодара» эта футболка отсутствовала.