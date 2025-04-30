Пользователи кикшерингов в Казани совершили 117 тысяч поездок за неделю

Фото: Динар Фатыхов

С момента старта сезона электросамокатов в Казани 22 апреля пользователи сервисов «МТС Юрент» и Whoosh совершили 117 тысяч поездок. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Whoosh.

Количество уникальных пользователей составило около 31 тысячи человек. Для обслуживания жителей и гостей города было доступно 6,3 тысячи самокатов.

Более 90% поездок совершались по транспортному сценарию, средняя продолжительность каждой — не более 13 минут. Около 70% маршрутов начинались или заканчивались в центральной части города. Наиболее загруженными улицами стали Батурина, Федосеевская и Пушкина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Операторы сообщили, что большинство поездок прошли без нарушений. Всего было выписано 244 штрафа и заблокировано 1007 пользователей. Впервые были применены штрафы в размере 30 тысяч рублей за передачу управления самокатом детям и подросткам. Также зафиксированы нарушения, связанные с неправильной парковкой, ездой вдвоем и неспешиванием с тротуара.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в Казани обновили разметку на 254 парковках для электросамокатов.

Нарушения фиксируются как сотрудниками кикшерингов, так и правоохранительными органами и гражданами.

Напомним, что на майские праздники в Казани введут ограничения для электросамокатов. С 1 по 9 мая парковка самокатов будет запрещена, а их передвижение будет ограничено из-за массовых мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы.

Матвей Гавриков