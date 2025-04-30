В AirPlay нашли уязвимости, позволяющие взламывать устройства

Израильская компания Oligio обнаружила серьезные уязвимости в технологии AirPlay, используемой для беспроводной передачи данных. Хакеры могут использовать их для взлома устройств через общие Wi-Fi сети, например в кафе или аэропортах.

Уязвимость затрагивает десятки миллионов устройств по всему миру, включая технику Apple (iPhone, MacBook). Через AirPlay злоумышленники могут устанавливать шпионские программы, вирусы-вымогатели и организовывать прослушку.

По словам технического директора Oligio Гала Элбаза, из-за широкой поддержки AirPlay исправление уязвимостей на всех устройствах может занять годы.

Apple выпустила обновления безопасности для устранения проблемы. Компания также подготовила исправления для сторонних устройств, поддерживающих AirPlay.

Напомним, что недавно Microsoft вернула себе статус самой дорогой компании мира по рыночной капитализации после резкого снижения стоимости акций Apple Inc.

Матвей Гавриков