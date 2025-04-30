Британия оценивает риски отключений электроэнергии после блэкаута в Европе

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Великобритания изучает устойчивость своей энергосистемы на фоне недавнего масштабного отключения электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на министра по делам окружающей среды страны Стива Рида.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок отметила, что переход на возобновляемые источники энергии требует надежных систем хранения энергии.

По ее словам, одной из причин блэкаута могла быть слабая инфраструктура, неспособная эффективно распределять энергию, получаемую от альтернативных источников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она также упомянула, что среди версий случившегося рассматривается и кибератака, однако основное внимание сосредоточено на проблемах в энергетической сети.

Напомним, что в Испании и Португалии произошел масштабный блэкаут, который начался с полудня и затронул почти всю территорию Испании, кроме Канарских и Балеарских островов. Электричества не было и в некоторых районах Португалии, а также в отдельных частях Франции.

Матвей Гавриков