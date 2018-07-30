Правительство продлило программу льготного автокредитования на 2018—2020 годы

Правительство продлило программу льготного кредитования при покупке автомобилей на 2018—2020 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, для жителей Дальнего Востока увеличили скидку на 20%, предоставляемую в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5 800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в России продлили программу льготного автолизинга.