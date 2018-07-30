На «Казань Арене» сняли футболку с закрепленным номером Карадениза в «Рубине»

Во время первого домашнего матча «Рубина» в чемпионате России против «Краснодара» под сводами «Казань Арены» отсутствовала памятная футболка Гекдениза Карадениза с закрепленным номером игрока в «Рубине».

Футболка была поднята над «Южной» трибуной стадиона в конце прошлого сезона в прощальной игре турецкого полузащитника за казанский клуб. Также за игроком был закреплен его игровой номер — «61». Таким образом казанцы решили отметить огромный вклад 38-летнего турка в развитие клуба.

В первой же игре нового сезона против «Краснодара» футболка Карадениза пропала с «Казань Арены».

Ранее турецкий полузащитник говорил о своем желании войти в тренерский штаб Курбана Бердыева, но в итоге не был включен в заявку «Рубина» на чемпионат России.