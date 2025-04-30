Студент перевел мошенникам 110 тысяч рублей под угрозой обыска

Фото: Динар Фатыхов

В Чистопольском районе полиция возбудила уголовное дело после того, как 16-летний студент стал жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в отделе МВД России по Чистопольскому району, злоумышленники связались с подростком, представившись сотрудниками учебного заведения, «Госуслуг» и полицией. Мошенники убедили юношу сообщить код из SMS-сообщения, а затем запугали его якобы произошедшим взломом личного кабинета на «Госуслугах» и попыткой перевода денег в террористические организации.

Звонившие потребовали сотрудничества для предотвращения «угрозы», заставили подростка пересчитать деньги перед камерой и перевести 110 тысяч рублей на указанный счет. После совершения перевода юноша сообщил о происшествии родственнику, который объяснил, что это был обман.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следователь следственного отдела ОМВД возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полиция напоминает гражданам: никогда не передавайте посторонним личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения. Официальные органы не запрашивают такую информацию по телефону. При подозрительных звонках необходимо немедленно сообщать родителям или обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, что недавно специалисты предупредили о риске мошеннических атак, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Матвей Гавриков